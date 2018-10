L’Italia Con Voi è il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo, che raccoglie e arricchisce l’eredità di “Community-L’altra Italia”.

Padrona di casa è Monica Marangoni, già conosciuta per la conduzione di varie trasmissioni Rai. Al pianoforte Stefano Palatresi, apprezzato fin dalla sua collaborazione a Quelli della Notte. Con la partecipazione di Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante Alighieri.

L’Italia con Voi ha l’onore di fregiarsi di “programma recommended by Renzo Arbore”.

In onda tutti i pomeriggi su Rai Italia, dal lunedì al venerdì, con una formula originale e rinnovata, per 90 minuti ricchi di ospiti e servizi dal mondo e dall‘Italia.

Ancora tanti ospiti nello Studio Saxa 6 con Monica Marangoni e Stefano Palatresi nell’ultima puntata di questa settimana. Si comincia con il senatore Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri: è il primo membro di governo eletto proprio dagli italiani all’estero.

Poi, il sociologo Riccardo Giumelli, columnist de La Voce di New York e presidente dell’Associazione Italia-USA di Verona, racconta come e perché Venezia è la città più imitata e ricostruita al mondo.

Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti, parla dell’”italian sounding”, un fenomeno agroalimentare che si è diffuso nel mondo e dei suoi effetti sul settore produttivo italiano, mentre la professoressa Chiara Petrioli, docente presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Roma La Sapienza, ci racconta il progetto “Archeosub”, il cui scopo è quello di supportare gli archeologi subacquei nell’esplorazione di siti sottomarini. Chiude la puntata la cantante Maria Carfora, con un omaggio a Luciano Pavarotti, nato proprio il 12 ottobre, 83 anni fa.

Micaela Ramazzotti, protagonista di Una storia senza nome di Roberto Andò, è l’ospite della rubrica, curata da Alessandro Boschi, dedicata al grande cinema italiano e realizzata in collaborazione con Hollywood party, la celebre trasmissione di Radio 3.

Le telecamere de L’Italia con Voi vanno in Canada, per incontrare Salvatore Cimmino, imprenditore presiedente della “Ciba”, la più importante associazione di italiani in Canada, impegnata in attività benefiche e non solo.

Poi a Melbourne, in Australia, dove si il comico Joe Salanitri, di origini siciliane, a capo di un gruppo di comici australiani, rivive la storia di italiani emigrati in Australia e non, facendo ridere e pensare il pubblico australiano.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare ai telespettatori i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

