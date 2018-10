(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Se negli Stati Uniti è già partita la campagna di media e tifosi che spingono per la nomina di Tiger Woods come capitano degli Usa (l’alternativa è rappresentata da Phil Mickelson) nella Ryder Cup 2020, l’Europa risponde con una suggestione chiamata Padraig Harrington. L’irlandese, che in carriera ha vinto 3 Major (due Open Championship e un PGA Championship), è il grande favorito per guidare il Vecchio Continente alla vittoria anche nel Winsconsin (Usa). Nessuna possibilità, ad oggi, di vedere Lee Westwood (10 presenze in Ryder Cup) al timone dei campioni in carica. Il britannico ha dichiarato di voler scendere in campo e farlo da protagonista. Aggiungendo che la speranza “è quella di ricoprire le vesti da capitano nel 2022”, quando la Ryder Cup si giocherà a Roma. A sponsorizzare, su tutti, la candidatura di Harrington (già tra i vicecapitani, proprio insieme a Weestwood, a Parigi), è stato Rory McIlroy, uno degli uomini simbolo dell’Europa. Con l’ex numero 1 al mondo che avrebbe già incassato il benestare dello spogliatoio. (ANSA).