(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Karolina Pliskova è la prima semifinalista del “Tianjin Open”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 750mila dollari dche si disputa sui campi in cemento di Tianjin, in Cina. La ceca, numero 6 del ranking mondiale e prima favorita del seeding, ha dovuto faticare per imporsi sulla britannica Katie Boulter, numero 101 Wta, sconfitta per 5-7 6-0 6-3. Sabato in semifinale la 26enne di Louny dovrà vedersela con la vincente del match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 11 Wta e finalista dodici mesi fa quando cedette alla russa Maria Sharapova (assente quest’anno avendo deciso di chiudere in anticipo la stagione per prepararsi al meglio per il 2019), e la svizzera Timea Bacsinszky, attualmente numero 329, che non raggiungeva un quarto di finale nel circuito dal Roland Garros del 2017. La 29enne di Losanna si è aggiudicata l’unico precedente, disputato lo scorso anno in Fed Cup. (ANSA).