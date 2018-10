(ANSA) – ROMA, 12 OTT – La tennista marchigiana Camila Giorgi nei quarti di finale dell'”Upper Austria Ladies Linz”, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 26enne di Macerata, numero 32 del ranking mondiale e quinta favorita del seeding, finalista nel 2014, si giocherà un posto in semifinale con la russa Margarita Gasparyan, numero 137 Wta, vincitrice un paio di settimane fa del titolo a Tashkent, che al secondo turno ha eliminato a sorpresa l’olandese Kiki Bertens, numero 10 della classifica mondiale e seconda favorita del torneo. La 24enne di Mosca si è aggiudicata l’unico precedente con la Giorgi, nel 2015, proprio al secondo turno a Linz. Hanno già guadagnato un posto nei quarti la ceca Barbora Strycova, numero 29 Wta e terza testa di serie, nonché campionessa in carica, e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 35 del ranking mondiale e sesta favorita del seeding. (ANSA).