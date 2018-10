(ANSA) – PARIGI, 12 OTT – Provocazione Le Monde: il calcio attuale, con il baratro che si è approfondito fra i club più ricchi e gli altri, è ormai uno spettacolo e non più uno sport. Anzi, rincara il quotidiano aprendo un dibattito nel suo blog, è a metà “fra la corrida e il sadomaso”. “Nel calcio attuale -scrive Le Monde- quello del divario vertiginoso di ricchezza fra le squadre dell’oligarchia economica e le altre, lo show assume due forme principali. Da una parte gli scontri fra giganti, come quelli nei turni finali di Champions League, o in occasione delle partite di vertice dei campionati. Dall’altra parte gli incontri fondamentalmente squilibrati fra queste miniere d’oro e i loro fantocci locali. In questo caso, si assiste in genere a dimostrazioni quasi sempre senza storia”, “partite che sono più delle esibizioni che competizioni”. Il quotidiano conclude: “Fra porno sadomaso e corrida, siamo in una forma di voyeurismo”.