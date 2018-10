(ANSAmed) – TEL AVIV, 12 OTT – L’inviato dell’Onu per la pace in Medio Oriente Nikolai Mladenov “non è più persona gradita” per i palestinesi. Lo ha detto il membro dell’esecuto dell’Olp Ahmad Majdalani confermando così ufficialmente le notizie sulla crescente opposizione palestinese al rappresentante Onu a causa della sua attività a favore di un “accordo tra Hamas e Israele”. Il rappresentante dell’Olp – citato dai media palestinesi – ha spiegato che della vicenda è stato informato lo stesso Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Mladenov, secondo Majdalani, lavorando per un’intesa tra Hamas e Israele, con mediazione egiziana, ha “ecceduto nel suo ruolo” mettendo a rischio “la sicurezza nazionale palestinese e l’unità del popolo palestinese”. Il presidente Abu Mazen ha più volte detto di essere contrario a trattative indirette che non coinvolgano il governo dell’Autorità nazionale palestinese, l’unico ad essere riconosciuto internazionalmente. Al momento non si hanno reazioni da parte dello stesso Mladenov o dell’Onu.