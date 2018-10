(ANSA) – ROVERETO (TRENTO), 12 OTT – “Mi sembra che le banche siano già state attenzionate troppo nella passata legislatura. In questa, faremo attenzione alle tasche dei cittadini”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, commenta l’ipotesi circolata ieri di ampliare il fondo centrale di garanzia a tutela delle banche in caso di declassamento dell’Italia da parte delle agenzie di rating. Fraccaro è a Rovereto dove ha visitato il Mart, museo di arte moderna e contemporanea, insieme al ministro della Cultura Alberto Bonisoli.