(ANSA) – BASSANO (VICENZA), 12 OTT – E’ stata pubblicata oggi all’Albo pretorio l’affidamento del completamento dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla ditta Inco di Pergine Valsugana (Trento). “Si tratta di un passaggio molto importante per la ripresa degli interventi e per il completamento del restauro – sottolinea il sindaco Riccardo Poletto -. Anche se l’azienda, per indicazioni date dal Genio civile, non potrà riprendere con il cantiere in alveo prima del mese di dicembre, le prossime settimane saranno comunque utili per l’approvvigionamento dei materiali e per la predisposizione dei lavori propedeutici all’intervento”. La spesa assunta è complessivamente di 4.332.914 euro.