(ANSA) – TRENTO, 12 OTT – Non usa la parola ‘pressione’ ma il nocciolo, forse, sta tutto lì. Gianlorenzo Blengini ha solo sfiorato il sogno mondo mondiale con l’Italvolley; è arrivato alle Final Six, per poi crollare davanti alla Serbia e compromettere tutto. Le ragazze guidate da Davide Mazzanti invece, in questi giorni ai Mondiali in Giappone stanno alimentando sogni di gloria. “Siamo partiti ambiziosi e non siamo arrivati fino in fondo” dice Blengini a Trento, al Festival dello Sport, organizzato da Gazzetta e Trentino, poi rende merito alla nazionale rosa, arrivata anch’essa alla Top Six. “Le ragazze hanno imboccato una strada importante e mostrato qualità straordinarie nonostante la giovane età. Ma, memore anche del nostro cammino, dico ‘andiamo avanti una partita alla volta’. Se vogliamo cercare differenze tra noi e le ragazze è che loro giocano in Giappone. E’ totalmente diverso che giocarlo in casa. Vivere vigilia, gara e post gara in Giappone è diverso rispetto a farlo in Italia da squadra italiana”.