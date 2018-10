(ANSA) – TORINO, 12 OTT – Pollice all’insù per Cristiano Ronaldo, tornato ad allenarsi questa mattina con la Juventus. L’attaccante portoghese ha postato sui social una sua immagine della sessione di lavoro di questa mattina alla Continassa. Come commento, appunto, il segno del pollice all’insù e quello di ok. Le accuse provenienti dagli Stati Uniti per un presunto caso di stupro, evidentemente, non distraggono il giocatore, che la foto sui social immortala nell’atto di calciare.