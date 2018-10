(ANSA) – FIRENZE, 12 OTT – “Quali qualità della Juve trasmetterei a questa Italia per rilanciarsi? Esperienza e qualità, in questo momento alla Nazionale manca questo salto anche se cominciamo a intravederlo nei nostri giovani”. E’ la ricetta di Leonardo Bonucci, nel ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la trasferta di domenica con la Polonia, decisiva per la Nations League. “Se guardiamo la rosa della Juve è difficile ogni volta lasciare fuori 7-8 giocatori, sarebbero titolari in tante altre squadre che competono per vincere la Champions – ha aggiunto il difensore bianconero – Comunque sono fiducioso per domenica e per il futuro di questa Nazionale, mercoledì a Genova si sono visti passi in avanti”.