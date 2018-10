(ANSA) – MILANO, 12 OTT – ”L’Inter è in forma ma noi siamo in fiducia. I derby si vincono e questo è un bivio Champions, sono punti importantissimi contro una diretta concorrente”. Lo dice il centrocampista del Milan Lucas Biglia in vista della sfida del 21 ottobre contro l’Inter. ”Il derby – aggiunge Biglia – è una partita speciale da tutte le parti. Ora ho la fortuna di poter giocare un grandissimo derby tra due squadre fortissime e con una grande storia”. Biglia ammette che “tra ottobre e dicembre” il Milan avrà risposte sui propri obiettivi, nota che la svolta è arrivata ”per aver messo da parte gli alibi e aver smesso di cercare colpevoli” e ringrazia Gattuso e la società per la fiducia: “L’anno scorso è stato duro per diversi motivi e fin dal primo giorno in estate ho cercato la mia rivincita. Devo ringraziare chi mi ha dato un’altra opportunità, mi sono sentito più a mio agio, a casa, più tranquillo. A poco a poco viene fuori la mia qualità. Siamo una squadra forte ma per diventare grande dobbiamo imparare a soffrire”.