(ANSA) – FIRENZE, 12 OTT – Anno zero del calcio italiano? No, anno -1. Al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che da Trento usa la metafora per la crisi del calcio italiano, replica ancora più duro Leonardo Bonucci, dal ritiro azzurro. “Come ho già detto siamo arrivati ad un punto zero ma in questo ultimo anno nulla è cambiato ed è stato fatto, anzi le cose sono peggiorate”. Bonucci ha chiesto riforme al prossimo presidente Figc. “Tommasi ha scelto di non schierarsi con Gravina, ma questo non significa che non lo sosteniamo”.