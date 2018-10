(ANSA) – FIRENZE, 12 OTT – ”Sono contento che Ventura sia tornato ad allenare, io non posso che dirgli grazie, io sono nato con lui, nel Bari. Dopo la Svezia c’è stato un gioco al massacro anche se sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe. Gli auguro di far bene, è importante per lui ritrovare una panchina per dimostrare di poter avere un’altra chance dopo la mancata qualificazione al Mondiale”. Così si è espresso Leonardo Bonucci commentando l’approdo dell’ex ct azzurro alla guida del Chievo. ”Non so però a cosa si riferisca dicendo di non essersi sentito più ct dopo Spagna-Italia – ha continuato il difensore della Juve e della Nazionale – Noi giocatori siamo sempre stati a completa disposizione prima, durante e dopo quella gara”. Inevitabile poi una battuta sul prossimo derby milanese: ”Spero di vedere una grande partita ma tiferò per il Milan dove ho lasciato bravi ragazzi e un grande allenatore”.