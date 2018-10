(ANSA) NAPOLI, 12 OTT – Lo stadio Albricci di Napoli e il campo di tiro al volo dell’As Falco a Sant’Angelo in Formis (Caserta), che fa capo all’olimpionico di Atlanta 1996, e ora ct dell’India, Ennio Falco, non faranno parte degli impianti sede di eventi delle Universiadi 2019. E’ quanto emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta nella sede della Regione Campania. La ristrutturazione degli impianti, e la conseguente organizzazione delle gare, non sono compatibili con i tempi e quindi i due impianti verranno rimpiazzati. Il rugby, che si sarebbe dovuto giocare all’Albricci, verrà quindi spostato allo stadio di Afragola, mentre per il tiro a volo, l’organizzazione delle Universiadi si confronterà con la Fitav per individuare un altro campo in provincia di Caserta, che ha una tradizione nella disciplina. La prossima settimana, hanno spiegato i membri della struttura commissariale per le Universiadi, si lavorerà anche a chiudere l’accordo con la Mostra d’Oltremare di Napoli che ospiterà le gare di judo e tuffi.