MADRID – E’ stata inaugurata, presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, la mostra dell’artista Alessandra Calò dal titolo seducente “El Jardín Secreto”. Come ha sottolineato l’Ambasciatore Stefano Sannino, presente all’inaugurazione, quella di Calò è una mostra al femminile che mette in vetrina la vita intensa delle donne.

“El Jardín Secreto” è un progetto nato dalla residenza dell’artista presso la sede di Palacio de Abrantes, dal 25 febbraio al 6 marzo 2017, nell’ambito del programma “L’arte che verrà”. In realtà Calò vi aveva iniziato a lavorare fin dal 2014. Il suo lavoro artistico si è arricchito ulteriormente durante la permanenza in Spagna. In effetti, la sua ricerca artistica l’ha portata a recuperare in loco materiali d’archivio e ad entrare in contatto con artiste e creatrici contemporanee. In particolare, sette autrici latine coinvolte, poi, nel progetto: Violeta Medina, giornalista e poetessa; Sandra Fernández (alias La Santa) compositrice di musica elettronica; Lara Siscar, scrittrice e conduttrice televisiva; Marcia Tambutti Allende, regista, biologa e nipote di Salvador Allende; Mariana Rondón, regista, sceneggiatrice, produttrice cinematografica; María de Muns, direttrice della Fondazione Colores de Calcuta, Rosana Pastor, parlamentare e attrice.

Un viaggio nella vita delle donne

“El Jardín Secreto” vuole essere un viaggio; un viaggio immaginario nella vita delle donne; donne sconosciute, donne senza nome, donne anonime ritratte su antiche lastre negative. Ogni lastra è accompagnata da un testo che reinterpreta l’esperienza di ognuna di loro.

La mostra, come ha tenuto a rilevare la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Laura Pugno, è stata allestita in occasione della Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art promossa da AMACI e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Oltre al progetto El Jardín Secreto sono esposte presso le sale dell’Istituto italiano di Cultura anche gli ultimi lavori dell’artista: Kochan, presentato a Parigi durante il festival di Fotografia Contemporanea Circulations e Les Inconnues, un progetto inedito

