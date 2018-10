(ANSA) – TORINO, 12 OTT – Ha aggredito e violentato in strada una ventenne, originaria dell’Ecuador, che tornava a casa a piedi dopo aver trascorso la notte in un locale di Torino. A. L., italiano di 30 anni, residente a Moncalieri, è stato arrestato dai carabinieri, che sospettano possa aver commesso altre aggressioni. Sempre con lo stesso modus operandi. Secondo i militari dell’Arma, l’uomo attendeva in prossimità dei locali della movida torinese, scegliendo le sue ‘prede’ tra le giovani donne che uscivano da sole. Poi le seguiva e le aggrediva alle spalle. Episodi non denunciati per vergogna dalle stesse vittime. “Non abbiate paura di denunciare”, è l’appello del Comando provinciale dei carabinieri di Torino, che invitano eventuali altre vittime a presentarsi in caserma per visionare la foto dell’arrestato.