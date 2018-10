(ANSA) – BRUXELLES, 12 OTT – All’Eurosummit di giovedì a Bruxelles c’è attesa per la presentazione della manovra italiana da parte del premier Giuseppe Conte. In questa occasione, cinque o sei leader Ue sono pronti – si apprende a Bruxelles da fonti diplomatiche europee – a prendere la parola per ribadire all’Italia la necessità di rispettare le regole del Patto di stabilità e di essere in grado di provvedere autonomamente ad eventuali shock in caso di crisi. Tra i premier, a prendere la parola dovrebbe essere anche l’olandese Mark Rutte.