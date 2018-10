(ANSA) – TRENTO, 12 OTT – Li chiamano “i signori dell’ora”, il trentino fu il primo ad abbattere nel lontano 1984 il muro dei 50 km, il britannico detiene ancora il primato conquistato nel 2015. Sono Francesco Moser e Bradley Wiggins, lo ‘sceriffo’ e il ‘baronetto’, capaci di scrivere una delle pagine più emozionanti della storia del ciclismo. Il tempo ha impedito che questi due fuoriclasse del pedale potessero confrontarsi in pista e su strada e allora ci hanno pensato la Gazzetta e il Trentino a metterli di fronte uno all’altro in una delle tante tavole rotonde che fanno da cornice al Festival dello Sport, in programma a Trento fino a domenica. La storia del record dell’ora è una delle tante che il ciclismo ha consegnato alle cronache e al mito, Moser e Wiggins due dei campioni che ci hanno messo l’inchiostro. Si stimano, si rispettano (“Se potessi, baratterei una dei miei ori olimpici con una sua Roubaix”, la battuta del britannico) e adesso, fianco a fianco sul palco dell’auditorium di Santa Chiara, ripercorrono le due imprese