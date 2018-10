(ANSA) – BERLINO, 12 OTT – Due donne hanno celebrato a Vienna le prime nozze tra omosessuali in Austria, quasi un anno dopo la decisione della corte costituzione del Paese di renderlo legale. Le due sono una delle coppie il cui caso ha portato alla sentenza del tribunale a dicembre scorso. Il matrimonio omosessuale entrerà in realtà in vigore dal primo gennaio 2019 ma alle cinque coppie coinvolte nella causa giudiziaria è stato permesso di sposarsi prima. Dal 2010 alle coppie dello stesso sesso era stato permesso di stringere unioni civili.