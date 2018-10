(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Il Consiglio di Stato, confermando le ordinanze del Tar del Lazio, ha respinto l’appello cautelare della Pro Vercelli e del Siena, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di garanzia dello scorso 11 settembre in merito ai ripescaggi e all’assetto del campionato di serie B. Secondo quanto informa la Lega cadetta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio – come aveva da parte sua già deciso a maggioranza – non aveva competenze sulle controversie in questione. La Lega B sottolinea che il Consiglio di Stato ha ricordato che “continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi del campionato”. Anche il ricorso dell’Avellino è stato respinto, in quanto il Consiglio ha ritenuto che, a suo tempo, il club non aveva impugnato tempestivamente le regole fissate dalla Figc per l’iscrizione al campionato.