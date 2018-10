(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Dai rally alla motonautica sempre alla ricerca del limite. Classe e passione targata Nico Caldarola che, in una perenne ricerca della competitività a 360° e dopo aver vinto con le auto, ha deciso di aprire un nuovo capitolo nella sua carriera: superato bene il test della prima gara il 9 luglio scorso a Stresa – un’esperienza nata per scommessa e conclusa all’ottavo posto – il pilota romano è stato ingaggiato per correre tutte le restanti gare dell’UIM XCAT World Championship (catamarani in carbonio con motori a basso impatto ambientale da 800 cv e da 200 km all’ora), campionato promosso dalla Federazione Internazionale UIM. Si tratta di un calendario sbilanciato in Oriente e con la tappa finale nel Medio Oriente: in questo week end, il 13-14 ottobre, a Shanghai (Cina). Molte le novità per Caldarola: nuova imbarcazione e nuovo compagno di squadra Serafino Barlesi. L’obiettivo è centrare almeno un podio, ma anche gettare le basi per lottare con i migliori nel 2019.