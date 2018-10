(ANSA) – ROMA, 12 OTT – La vela azzurra domina la scena ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Giorgia Speciale – nel 6/o giorno di gare – ha vinto l’ottavo oro della spedizione azzurra in Argentina nel windsurf Techno 293+, dominando anche la Medal Race, dopo una rassegna da protagonista. La giornata era iniziata con l’argento di Nicolò Renna nella prova maschile: l’azzurro ha chiuso la sua serie di regate al secondo posto con 36 punti, dietro al greco Kalpogiannakis (23 punti) e davanti al britannico Hawkins (46). L’Italia conta nel medagliere otto ori (di cui quattro vinti in team internazionali), nove argenti (due in team internazionali) e otto bronzi.