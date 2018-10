(ANSA) – WASHINGTON, 12 OTT – Il pastore americano Andrew Brunson, liberato oggi dalla giustizia turca dopo una lunga crisi diplomatica tra Washington e Ankara, sarà ricevuto probabilmente sabato nello studio Ovale: lo ha annunciato il presidente Donald Trump. Attualmente Brunson è in volo e deve fare scalo in Germania prima di arrivare domani a Washington, intorno alle 12 locali (le 18 in Italia), ha riferito un portavoce della Casa Bianca.