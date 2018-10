(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Semifinali di altissimo livello al “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese, dove il fuoriclasse svizzero Roger Federer cerca il poker di vittorie, dopo aver trionfato in questo torneo anche nel 2012, 2013 e 2015. Nella prima semifinale, il tedesco Alexander Zverev affronterà il serbo Novak Djokovic. Nei quarti Zverev (5) ha battuto per 6-4 6-4 il britannico Kyle Edmund (14). Il 21enne di Amburgo trova ora il campione serbo, attualmente numero 3 del ranking, arrivato in semifinale battendo per 7-6(1) 6-3 il sudafricano Kevin Anderson (8). Nell’altra semifinale sfida tra il croato Borna Coric e lo svizzero Roger Federer. Coric (19) ha battuto per 7-5 6-4 l’australiano Matthew Ebden (51). Federer, numero due del mondo e campione in carica (ha vinto anche nel 2014), che ha sconfitto per 6-4 7-6(4) il giapponese Kei Nishikori (12). (ANSA).