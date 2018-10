(ANSA) – MILANO, 13 OTT – Appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ai milanesi a non accendere i riscaldamenti negli edifici privati da lunedì, quando scatterà la stagione termica. Il Comune “darà per primo il buon esempio e confermo che il 15 nelle scuole e nei nostri uffici non li accenderemo – ha detto Sala ai cittadini in visita nel suo ufficio a Palazzo Marino in occasione delle Giornate d’autunno del Fai -. Quando la temperatura si abbasserà li accenderemo immediatamente. Questo è un appello a milanesi e amministratori di condominio”. Sul tema ambientale e del riscaldamento “abbiamo ancora 3 mila edifici privati a gasolio in città, il pubblico in questo è più avanti – ha spiegato -, infatti dalla prossima stagione il Comune avrà riconvertito tutti i riscaldamenti a metano”. “In questo governo i temi ambientali sono spariti dall’agenda – ha concluso -. Nella politica dell’ amministrazione voglio che il tema ambientale sia forte ma serve la collaborazione dei cittadini”.