(ANSA) – ROMA, 13 OTT – “E’ giunto il momento di riconsegnare alla scuola la sua mission educativa anche nello sport. La presenza di scienze motorie e educazione fisica nella scuola primaria rappresenta per me e il governo un obiettivo importante”. Così il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “Il governo -spiega- sta lavorando in maniera seria per colmare il gap che sotto questo aspetto c’è col resto d’Europa. Scuola e Coni devono essere complementari, anche se la scuola deve fare la scuola e il Coni il Coni, poi ci possono essere momento in cui si può lavorare insieme. La scuola dovrà riappropriarsi di quelli che una volta erano i campionati studenteschi o Giochi della Gioventù: E’ opportuno rivisitare questo tipo di organizzazione sportiva ma per riuscirci serve rimettere la scuola al centro, fin dal momento della formazione, attraverso un associazionismo sportivo reale che partecipa ai suoi campionati, un pò come avviene un Francia dove ad esempio tutti i mercoledì si fanno le gare”.