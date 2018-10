(ANSA) – WASHINGTON, 13 OTT – In una intervista a tutto campo su Abc, la first lady Melania ha detto di essere stata “presa alla sprovvista” dalla politica della ‘tolleranza zero’ dell’amministrazione contro i clandestini che la scorsa primavera porto’ alla separazione di 2500 bambini dai loro genitori al confine col Messico inducendola ad una visita a sorpresa. “Lo seppi dai media e reagii subito. Per me era inaccettabile vedere bambini e genitori separati. Era straziante. E reagii con la mia voce”, ha spiegato.