(ANSA) – TRENTO, 13 OTT – “Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere”. Così il vicepremier Matteo Salvini sul caso Cucchi, parlando da Ala, in Trentino, dov’è impegnato in un tour elettorale per il candidato leghista a governatore, Maurizio Fugatti. “Le porte del ministero degli Interni – ha aggiunto Salvini – sono aperte alla famiglia Cucchi e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte”.