(ANSA) – TRENTO, 13 OTT – “Non devono esserci furbetti: tutti devono pagare, tutti devono essere trattati alla stessa maniera”. Così il vicepremier Matteo Salvini sul caso delle mense scolastiche a Lodi, parlando da Ala, in Trentino. “Il fatto che qualcuno, certamente non i bambini ma i genitori, che potrebbe pagare ritiene di non doverlo fare, rappresenta un insulto a genitori italiani e stranieri, che invece pagano quello che devono”, ha concluso Salvini.