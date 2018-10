(ANSA) – BOLOGNA, 13 OTT – Due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in un incidente sull’Autostrada del Sole avvenuto alle 15.30 nel Reggiano. E’ stato chiuso il tratto fra Terre di Canossa e Reggio Emilia, in direzione sud. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un autocarro, che ha preso fuoco. Per chi proviene da Milano, uscita obbligatoria a Terre di Canossa. (ANSA).