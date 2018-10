(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Tutto è pronto in Giappone per la terza fase del Mondiale femminile di pallavolo, che prenderà il via domani e vede le Azzurre tra le protagoniste. Dopo due settimane intense, le sfide Cina-Stati Uniti e Giappone-Serbia apriranno la “Top Six”, penultimo atto prima delle semifinali e finali in programma a Yokohama nel prossimo fine settimana. Le ragazze di Davide Mazzanti oggi hanno lavorato a Nagoya in attesa della sfida di lunedì contro il Giappone e di martedì con la Serbia: una sessione di pesi e poi una prima presa di contatto con l’impianto di gioco, la Nippon Gaishi Hall da ottomila spettatori. “Stiamo sfruttando al meglio questo giorni di sosta, prima di immergerci nella terza fase – ha spiegato il capitano Cristina Chirichella -. C’è un po’ di tensione, però sicuramente è maggiore la voglia di scendere in campo. Tra allenamenti e studio delle avversarie ci stiamo preparando per dare il meglio in due gare decisive per il nostro cammino. Ho buone sensazioni, vedo il gruppo carico e grintoso”.