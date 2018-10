(ANSA) – WASHINGTON, 13 OTT – I famigliari di Prince hanno chiesto a Donald Trump di non usare piu’ la musica della rockstar nei suoi eventi pubblici come i comizi, dove si sente spesso “Purple Rain”. Gli eredi di Prince non hanno mai dato il loro permesso al presidente Trump o alla Casa Bianca di utilizzare canzoni di Prince e hanno chiesto che ne cessino immediatamente ogni uso, ha twittato il fratellastro del defunto artista, Omarr Baker. Già molti altri artisti hanno invitato Trump a non usare la loro musica, tra questi i Rolling Stones, Adele, Neil Young, i R.E.M., gli Aerosmith e i Queen.