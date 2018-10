(ANSA) – CHORZOW 13 OTT – “L’Italia è ancora una nazionale forte, negli ultimi mesi i risultati non sono stati dei migliori ma ha il potenziale per tornare a essere una grande squadra. Domani proverà a conquistare i tre punti”. In casa della Polonia, che domani sfida gli azzurri a Chorzow per il match di Nations League, parla Wojciech Szczesny e ciò vuol dire che tra i pali polacchi dovrebbe esserci lo juventino, al posto di Fabianski apparso non al meglio contro il Portogallo. L’asso nella manica della Polonia potrebbe essere un Piatek in stato di grazia? “E’ in un periodo in cui tutti i palloni che tocca diventano gol – risponde Szczesny -. Speriamo che duri ancora domani, ma finisca fra 6 giorni”, dice riferendosi sorride al match della ripresa del campionato tra Juve e Genoa. Ma Szczesny sente più pressione in nazionale per il dualismo con Fabianski o alla Juve con Perin? “Non presto attenzioni a cose create dai media e cerco di fare del mio meglio. Domani non ci mancheranno le motivazioni: giocheremo per i 3 punti”.