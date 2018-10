(ANSA) – CHORZOW (POLONIA), 13 OTT – “Ad essere importante sarà l’approccio, a prescindere dal modulo e dai giocatori. La partita è nel nostro stadio, sarà molto dura, ma la priorità è quella di vincere”. Non usa giri di parole il ct della Polonia Jerzy Brzęczek , e spiega cosa si aspetta dai suoi nella partita di domani contro l’Italia. Ma che Polonia sarà, con quale modulo? E chi giocherà in attacco in coppia con Lewandowski, Piatek o Milik? “Abbiamo varie idee e soluzioni – risponde Brzęczek -. Abbiamo tre attaccanti, perché c’è anche Milik, e poi Zielinski che gioca da centrocampista offensivo. Metteremo in campo le nostre forze migliori in base alla condizione. Il modulo? Dipenderà dalle condizioni fisico-psichiche. Abbiamo tre buoni attaccanti: Piatek ha segnato un gol, ma può migliorare a livello di intesa con Lewandowski. Anche Milik è in buone condizioni, ci saranno match in cui davanti saranno in tre, ma ora bisogna essere razionali”.