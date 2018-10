(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Continua il dominio di Eddie Pepperell nel British Masters, torneo dell’European Tour. Sul green del Walton Heath GC di Surrey, il britannico davanti al pubblico di casa ha mantenuto la leadership, con 207 (-9) colpi, anche al termine del terzo round. E a 18 buche dal termine vanta 3 lunghezze di vantaggio sul connazionale Jordan Smith, sull’americano Julian Suri, sul francese Julien Guerrier e sullo svedese Alexander Bjork, tutti 2/i con 210 (-6). Rimonta show di Andrea Pavan: il romano, il migliore tra gli azzurri, è passato in sesta posizione (212, -4) rimontandone 25. Niente da fare per Francesco Molinari, scivolato in 60/a posizione (221, +5) ma che resterà comunque al comando della Race to Dubai. Media classifica per Edoardo Molinari, 34/o con 217 (+1). Passo indietro per Matteo Manassero, 53/o (220, +4).