(ANSA) – NAIROBI, 13 OTT – Almeno sette persone sono rimaste uccise in un attacco suicida in un ristorante di Baidoa, in Somalia. Lo ha reso noto la polizia. Il kamikaze si è fatto esplodere tra le persone che stavano cenando. Sempre a Baidoa, città a 250 km a ovest di Mogadiscio, c’è stato anche un altro attentato, che ha provocato almeno nove feriti: una granata è stata lanciata in un hotel.