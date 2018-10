(ANSA) – TRENTO, 13 OTT – “Io sono una ragazza ambiziosa. Tutti mi chiedono della Coppa generale ma sono convinto che prima di arrivarci occorre prima vincere qualcuna delle altre coppette”. Così l’olimpionica Sofia Goggia, ospite del Festival dello Sport, in corso a Trento, organizzato da Gazzetta e Trentino. “Io quest’anno punterei sulla riconferma nella coppa in discesa e magari supergigante. La Coppa generale resta comunque un bellissimo sogno”, aggiunge la bergamasca che ha augurato alla sua amica Lindsey Vonn, che ha ieri annunciato il ritiro alla fine della prossima stagione, di poter battere il record di 86 vittorie di Ingemar Stenmark (al momento la statunitense è ferma a 82): “Glielo auguro – ha detto – anche se in cuor mio cercherò di impedirglielo”.