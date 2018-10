(ANSA) – BANGKOK, 14 OTT – L’ex leader dell’opposizione malese, Anwar Ibrahim, ha trionfato ieri in un’elezione suppletiva che gli permetterà di tornare in Parlamento dopo anni trascorsi in carcere per una condanna per sodomia. Anwar (71 anni) è anche il successore designato del nuovo premier Mahathir Mohamad (93 anni), che alla guida della coalizione che lo scorso maggio ha inaspettatamente sconfitto il blocco di potere guidato dall’ex primo ministro Najib Razak. Nel collegio elettorale di Port Dickson, Anwar ha ricevuto oltre 31 mila voti, contro le 7 mila preferenze assegnate al più votato tra gli altri sei candidati. Anwar prenderà il suo seggio in Parlamento già domani. Nei piani della coalizione ora al governo, Mahathir dovrebbe mantenere la carica di premier per un paio di anni, cedendola poi ad Anwar. Mahathir era già stato primo ministro dal 1981 al 2003. Paradossalmente, il suo ex delfino Anwar era stato condannato per sodomia una prima volta proprio durante il governo Mahathir.