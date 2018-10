(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Oltre 15 mila abitazioni in Portogallo sono senza elettricità, in particolare nel distretto di Leiria, Setubal e nei dintorni di Lisbona, e la compagnia elettrica non esclude che altre zone siano coinvolte, a causa del passaggio dell’uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale. Lo riferiscono i media portoghesi. La protezione civile ha invitato la popolazione a rimanere in casa se non in caso di estrema necessità e di non avvicinarsi alle coste, dove potrebbero infrangersi onde molto alte. La caduta di alberi e allagamenti sono stati segnalati a centinaia ai numeri di emergenza. La perturbazione si è formata sull’Atlantico centrale come tempesta tropicale il 23 settembre scorso, poi si è rafforzato come uragano di categoria 1 per poi tornare tempesta e convertirsi un’altra volta in uragano l’11 ottobre. Ora è di nuovo classificata come tempesta, ma la sua traiettoria è molto incerta e si muove ora piuttosto velocemente.