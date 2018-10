(ANSA) – TRIESTE, 14 OTT – Alle 10 e 30 è partita ufficialmente la Barcolana 50 con 2.689 iscritti. Le condizioni sono di vento di borino con una intensità media di circa 8 nodi (14,4 km/h) rafficato. Scelte simili per i due sfidanti, ‘Ottica Inn – Tempus Fugit’ e ‘Spirit of Portopiccolo’, che hanno optato per il lato di partenza verso Trieste. La Barcolana è una regata che si tiene su boe fisse, la partenza quindi non è contro vento, come di solito avviene, e con le condizioni attuali l’intensità è maggiore da quel lato del percorso. Scelte simili a livello di vele per ‘Spirit of Portopiccolo’ che dopo aver usato un fiocco in partenza ha optato per un genoa riuscendo a guadagnare qualche metro su ‘Ottica Inn – Tempus Fugit’ che dopo il fiocco ha issato una vela G2, un genoa più grande rispetto al solito e molto performante.