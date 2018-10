(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Si tratta ‘solo’ di calcio, ma la stampa tedesca usa oggi toni pesanti per il 3-0 subito ieri dalla Germania ad Amsterdam e i titoli sono come macigni sulle spalle del ct, Joachim Loew, e dei suoi giocatori, che rischiano al retrocessione nella serie B della Nations League. “Una serata terrificante!”, titola la Sueddeutsche Zeitung, secondo cui “i problemi della squadra non sono solo l’attacco sterile, ma anche la difesa e la creazione del gioco”. Bild assegna uno ‘zero’ come voto alla nazionale e alla sua guida. “Nessuna audacia innovativa, nessuna idea di gioco, nessuna capacità offensiva”, sottolinea il tabloid, che imputa molte scelte errate a Loew, a cominciare dall’intestardirsi con lo schierare la spina dorsale della squadra che vinse il mondiale 2014 – ieri erano in campo Neuer, Hummels, Boateng, Kroos e Mueller – e di aver lasciato in panchina giocatori più in forma come Brandt e Sané. “Il 2018 rimarrà l’anno della debacle del calcio tedesco”, aggiunge l’edizione on line del settimanale Focus.