(ANSA) – TRIESTE, 14 OTT – “Una fantastica celebrazione di sport, amicizia, dell’Italia. Non è un evento calcistico, ma gli è molto vicino. Davvero fantastica. Ringrazio Generali per questa esperienza”. È il commento di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, alla Barcolana 50. Per Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, quella di oggi “è stata la più bella Barcolana a cui abbia mai partecipato. C’è stata una partecipazione incredibile, bel vento, e a bordo di Woodpecker siamo arrivati quinti: un ottimo risultato per noi”. Secondo la Christillin, “per chi si occupa di sport, una manifestazione così ricca di persone e partecipazione è un collante straordinario per la città. Coniuga sport ad accessibilità per tutti. E aver avuto qui anche l’Amerigo Vespucci e le Frecce Tricolori ci ha dato l’immagine di un’Italia che vorremmo vedere sempre”.