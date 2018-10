(ANSA) – ROMA, 14 OTT – La Serbia ha battuto 3-0 il Giappone nella prima partita del girone G, lo stesso dell’Italia, ai Mondiali di pallavolo femminile. Le europee si sono imposte 25-19, 25-18, 25-23. Le giapponesi padrone di casa torneranno in campo già domani contro l’Italia, che farà così’ il suo esordio nelle Final Six in corso a Nagoya prima di affrontare la Serbia dopodomani. In un altro incontro di oggi, valido per il girone H, la Cina ha battuto gli Stati Uniti per 3-2 (25-22, 19-25, 20-25, 25-23, 15-9).