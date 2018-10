(ANSA) – BOLOGNA, 14 OTT – Si apre oggi alla Fiera di Bologna “Ponti di Pace”, manifestazione organizzata dalla Comunitàdi Sant’Egidio con l’arcidiocesi bolognese, 32/ma tappa del percorso europeo dello spirito di Assisi inaugurato nel 1986 da Giovanni Paolo II. Fino a martedì sotto le Due Torri si riuniscono leader e rappresentanti religiosi da tutto il mondo, centinaia di oratori, in rappresentanza di diverse religioni, culture e istituzioni politiche, per dialogare e pregare insieme a cittadini e fedeli per la costruzione di un mondo senza muri e delle città come scrigno di convivenza. A Bologna per l’occasione sono arrivati da tutta Europa migliaia di partecipanti. Tra i relatori di questa prima assemblea generale, oltre al fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, il patriarca siro ortodosso Ignatius Aphrem II, il rabbino capo di Francia Haim Korsia, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani e l’ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi. Ci sarà anche la testimonianza di una rifugiata siriana in Italia. I discorsi saranno preceduti dalla lettura di un messaggio di Papa Francesco. Ad assistere all’inaugurazione e a partecipare alla tre giorni saranno anche tre vescovi provenienti dalla Repubblica Popolare cinese, Joseph Shen Bin, vescovo di Haimen, Antony Dang Mingyan, vescovo di Xi’an e Joseph Yang Yongqiang, vescovo di Zhoucun.(ANSA).