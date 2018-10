(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Io non ho inventato nulla, lo dico senza falsa modestia, ho solo avuto la fortuna di avere tanti giocatori che sono cresciuti nella cantera, che giocavano quando avevano 8-10 anni, c’è stata una combinazione di fuoriclasse e questo non capita spesso. Oltre a questo avevano, avevamo, voglia di mangiarci il mondo”. Ecco spiegata la ‘ricetta’ degli straordinari successi del Barcellona targato Pep Guardiola che difende con orgoglio quei successi ma prende le distanze dall’etichetta che gli è stata appiccicata addosso: “Il tiqui-taca è un concetto che non mi piace molto – spiega il tecnico catalano, ospite con Sacchi e Ancelotti della giornata conclusiva del Festival dello Sport a Trento – sembra una parola scherzosa, invece per noi era un sistema di gioco che ci permetteva di far girare la palla per portarla dove volevamo noi. Sono però contento che questo gioco sia piaciuto, se per 20 anni parleremo ancora di questa squadra significherà che qualcosa di buono abbiamo fatto”.