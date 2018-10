(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Non so se siamo ancora pronti per vincere la Champions”: un po’ per scaramanzia, un po’ per esperienza, Pep Guardiola risponde così quando gli si chiede se il suo Manchester City è una delle grandi favorite della Champions League. A Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta e dal Trentino, il tecnico catalano ha ricordato che i Citizens “non sono ancora i favoriti. Al massimo siamo arrivati in semifinale, non so se siamo pronti, non abbiamo una storia dietro come hanno Milan, Real, Barcellona, a volte serve altro oltre al tecnico e ai giocatori per riuscire a vincere. Non so onestamente se siamo già pronti”, ha concluso. “Quest’annoi vedo una Champions più equilibrata – ha detto invece il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti – Noi abbiamo un girone durissimo, è stato ben indirizzato con l’ultima vittoria contro il Liverpool, ma ora troveremo un ostacolo durissimo come Psg”.