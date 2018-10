(ANSA) – ROMA, 14 OTT – Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola benedicono l’arrivo della Var in Champions a partire dalla prossima stagione: “Prima arriva e meno errori ci saranno”, commenta il tecnico del City, ospite insieme ai due colleghi del Festival dello Sport, a Trento. “Il giorno che la introdurranno in Champions sarà comunque un giorno di ritardo”, il giudizio più sarcastico dell’allenatore del Napoli, che più di tutti ha pagato gli errori tecnici arbitrali quando era sulla panchina del Bayern Monaco. “Sarà un grande passo in avanti”, ha invece detto l’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi.