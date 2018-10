(ANSA) – BRUXELLES, 14 OTT – Le trattative sulla Brexit non riprenderanno in vista della cena a 27 al summit di mercoledì. Lo riferiscono tre fonti diplomatiche all’ANSA. Questo significa che starà ai leader decidere come andare avanti, dopo l’aggiornamento del capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier di mercoledì sera. Anche Theresa May, che è stata invitata in una sessione prima della cena, avrà l’opportunità di esporre il suo punto di vista. Intanto la riunione straordinaria dei 27 ambasciatori con Barnier è terminata.