ROMA. – Nove vittorie di fila hanno fatto volare l’Italia fino alle Final Six del mondiale femminile di pallavolo, un percorso straordinario che deve ora continuare per portare le azzurre al traguardo delle semifinali di sabato prossimo a Yokohama. Per le ragazze di Davide Mazzanti ci sarà l’esordio nel ‘nuovo’ torneo, contro le padrone di casa che hanno perso 3-0, con la Serbia.

Un risultato che mette nelle mani delle azzurre già una match ball, visto che in caso di vittoria eliminerebbero il Giappone e sarebbero qualificate matematicamente alle semifinali contro una tra Cina, Usa e Olanda, protagoniste dell’altro minigirone. In caso di sconfitta, si potrà rimediare contro la Serbia, martedì.

“Domani finalmente si inizia e sappiamo che il bello arriva adesso – le parole di Lucia Bosetti alla vigilia della partita col Giappone -. Le vittorie precedenti non contano più, bisogna ripartire da capo e noi siamo concentrate sul nostro obiettivo. Dopo così tante partite ravvicinate ci voleva un po’ di riposo, lo stress iniziava a farsi sentire. Siamo pronte ad affrontare il Giappone, sapendo che è una squadra forte e capace di difese eccezionali. Non dovremo perdere la pazienza”.

“Abbiamo una grande possibilità e cercheremo di sfruttarla al meglio – ha proseguito -. Mi aspetto un’Italia molto grintosa, che dal primo all’ultimo punto lotti su ogni pallone. Finora, con il giusto atteggiamento abbiamo imposto sempre il nostro gioco e sarà fondamentale continuare così, mantenendo questo ritmo”.

Ottomila persone nell’impianto di Nagoya sosterranno le nipponiche, già affrontate tre volte dalle azzurre in questa stagione: due amichevoli, con una vittoria a testa, e nella Nations League dove le asiatiche s’imposero 3-2 al tie-break. L’ultimo precedente al Mondiale, invece, risale al 2014: a Bari le azzurre vinsero 3-0, e adesso contano di ripetersi.